В Петербурге и Ленобласти в июле произошло три ДТП с дорожными рабочими

Во всех случаях временные дорожные знаки и ограждающие устройства в момент проведения работ отсутствовали.

Обновлять дорожную разметку необходимо регулярно, однако этот процесс – наиболее аварийный вид работ с высокой тяжестью последствий. За месяц зарегистрировали три ДТП с пострадавшими рабочими: в Выборгском и Петродворцовом районах Петербурга и в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону 31 июля.

Во всех случаях временные дорожные знаки и ограждающие устройства в момент проведения работ отсутствовали.

Данные инциденты подчеркивают необходимость строгого соблюдения мер безопасности и обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами. При виде знаков о проведении дорожных работ обязательно руководствуйтесь установленными ограничениями скорости и будьте предельно внимательными к установленным временным знакам. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что за июль в Петербурге 72 тыс. водителей оштрафованы за остановку и стоянку под запрещающими знаками.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти