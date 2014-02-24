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В Петербурге и Ленобласти в июле произошло три ДТП с дорожными рабочими

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Во всех случаях временные дорожные знаки и ограждающие устройства в момент проведения работ отсутствовали.

Обновлять дорожную разметку необходимо регулярно, однако этот процесс – наиболее аварийный вид работ с высокой тяжестью последствий. За месяц зарегистрировали три ДТП с пострадавшими рабочими: в Выборгском и Петродворцовом районах Петербурга и в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону 31 июля. 

Во всех случаях временные дорожные знаки и ограждающие устройства в момент проведения работ отсутствовали. 

Данные инциденты подчеркивают необходимость строгого соблюдения мер безопасности и обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами. При виде знаков о проведении дорожных работ обязательно руководствуйтесь установленными ограничениями скорости и будьте предельно внимательными к установленным временным знакам. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что за июль в Петербурге 72 тыс. водителей оштрафованы за остановку и стоянку под запрещающими знаками. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дорожные рабочие, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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