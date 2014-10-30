За июль в Петербурге 72 тыс. водителей оштрафованы за остановку и стоянку под запрещающими знаками

Речь идет о знаках 3.27 и 3.28.

Свыше 72 тыс. водителей в Петербурге получили штрафы за остановку и стоянку автомобилей под запрещающими знаками в июле. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 31 июля.

Речь идет о знаках 3.27 и 3.28. Для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения и сокращения случаев нарушений правил остановки и стоянки за 2 года установили 94 камеры. Комплексы размещены у станций метро и в районе оживленных локаций.

В этом году установят еще 53 таких камеры по 31 адресу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за полгода оформили свыше 467 тыс. штрафов за неправильную парковку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)