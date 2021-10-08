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В жестком ДТП с пятью машинами на Володарском мосту пострадал мужчина

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Больше всего досталось "Ладе", у которой почти полностью срезало крышу и левый бок.

Утром 8 октября на Володарском мосту произошла жесткая авария, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

При неустановленных обстоятельствах на мосту столкнулись пять машин: четыре легковушки и небольшое авто с грузом. Больше всего досталось "Ладе", у которой почти полностью срезало крышу и левый бок. Ее водителя госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мопедист не выжил после столкновения с легковушкой на трассе "Сортавала".

Видео: Telegram / dtp47rus

Теги: авария, массовое дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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