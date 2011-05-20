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Мопедист не выжил после столкновения с легковушкой на трассе "Сортавала"
Сегодня, 22:08
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Мопедист не выжил после столкновения с легковушкой на трассе "Сортавала"

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Авария произошла вечером 5 октября.

На автодороге "Сортавала" произошла авария с участием мопеда и легковушки. Об этом 5 октября очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Авария произошла вечером на 129-м километре трассы "Сортавала". По предварительной информации, водитель мопеда выехал на встречную полосу, где и встретился с авто. В результате столкновения водитель мопеда скончался на месте, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Ранее мы писали, что обвиняемого в смертельном ДТП на Октябрьской набережной арестовали.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Зыков

Теги: дтп, мопед, сортавала
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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