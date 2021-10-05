Обвиняемого в смертельном ДТП на Октябрьской набережной арестовали

Прокуратуре удалось изменить решение первой инстанции.

Санкт-Петербургский городской суд заключил под стражу Ислама Джамалудинова по жалобе прокуратуры Невского района. Об этом 5-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина обвиняется в том, что стал виновником ДТП, в результате которого погиб 1 мотоциклист, 1 пострадал. Адвокат обвиняемого сообщил, что Джамалудинов перевел денежные средства потерпевшей. Отец подсудимого рассказал на заседании о том, что его сын никогда не употреблял алкоголь и заключил, что мужчину "сглазили".

По версии следствия, 21-го августа 2021-го года обвиняемый, будучи за рулем "КАМАЗ" в состоянии опьянения, совершил ДТП. Он не рассчитал скорость движения при развороте и столкнулся с двумя мотоциклами.

Джамалудинов останется под стражей до 22-го октября 2021-го года. Ранее по решению Невского районного суда он не мог выходить из дома в ночное время.

Перед заседанием суда у здания собрались байкеры. По всей видимости, в знак солидарности с погибшим.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга