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Момент ДТП с трамваями на Бухарестской попал на видео

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Трамвай должен был остановиться, но почему-то водитель не затормозил.

Piter.TV получил видео с момента столкновения трамваев на Бухарестской улице. Транспортное средство, которое ехало сзади, врезалось в впередистоящий трамвай. 

Судя по кадрам, водитель не сбросил скорость перед остановкой общественного транспорта. В причинах происшествия уже разбирается полиция и прокуратура.

Напомним, ДТП произошло в 10-м часу 28-го октября у перекрестка с проспектом Славы. В результате аварии пострадали 16 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп с трамваями, момент дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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