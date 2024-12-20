В Калининском районе Петербурга столкнулись трамваи. Пострадали пятеро

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские проводят проверку по факту столкновения двух трамваев в Калининском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло днем 20 декабря на пересечении проспекта Науки и Тихорецкого проспекта. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек, все они получили травмы средней степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства.

Кроме того, по словам очевидцев, собрался "паровозик" минимум из 10 транспортных средств. На участке образовалась пробка.

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Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: Telegram / Мегаполис