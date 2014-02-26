В аварии с двумя трамваями на Бухарестской пострадали 12 человек

На месте работают 12 бригад скорой помощи.

Утром в четверг, 28 октября, на Бухарестской улице столкнулись два трамвая. По информации комитета по здравоохранению, пострадали 16 человек.

На место прибыли также 12 бригад скорой помощи. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести. По уточненным сведениям, среди пассажиров не было детей. Пострадавших доставили в стационары: 2 человека – в Мариинскую больницу, 7 – НИИ скорой помощи, еще 7 человек госпитализировали в больницу №26.

Информация будет уточняться.

Ранее мы писали, что "Горэлектротранс" контролирует ситуацию по ДТП с двумя трамваями на Бухарестской улице.

Фото: Piter.tv; ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте