На Бухарестской столкнулись два трамвая

Есть пострадавшие в ДТП.

Утром 28 октября во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись два трамвая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 9:48 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о происшествии во Фрунзенском районе. На Бухарестской улице у дома 47 произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении.

К ликвидации последствий ДТП привлечено от МЧС: 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Есть пострадавшие.

Ранее женщина попала под колеса "Лады" на улице Катерников.

Фото: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга