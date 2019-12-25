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На Бухарестской столкнулись два трамвая
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На Бухарестской столкнулись два трамвая

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Есть пострадавшие в ДТП.

Утром 28 октября во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись два трамвая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 9:48 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о происшествии во Фрунзенском районе. На Бухарестской улице у дома 47 произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении.

К ликвидации последствий ДТП привлечено от МЧС: 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Есть пострадавшие.

Ранее женщина попала под колеса "Лады" на улице Катерников.

Фото: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: бухарестская, трамваи
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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