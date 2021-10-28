Женщина попала под колеса "Лады" на улице Катерников

Авария произошла на пешеходном переходе.

Рано утром 28 октября в Красносельском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала женщина-пешеход. В сети появились фото и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель "Лады" не смог справиться с управлением на улице Катерников и сбил женщину на пешеходном переходе. Затем машину отбросило в металлическое ограждение.

По предварительной информации, пострадавшая осталась жива. На месте аварии заметили скорую помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Кудрявцев