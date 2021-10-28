В массовом ДТП на КАД погиб человек в спецодежде

Его труп нашли возле отбойника, в нескольких метрах лежала часть тела, возможно, кисть руки.

Вечером 27 октября в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в сети.

Около 22:00 на КАД у развязки с Красносельским шоссе столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погиб человек. Как рассказал один из очевидцев, труп погибшего в спецодежде лежал возле отбойника. Неподалеку нашли часть тела, возможно, кисть руки.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, что водитель и 17-летний подросток пострадали в ДТП на ЗСД.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Пружанская