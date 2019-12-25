Водитель и 17-летний подросток пострадали в ДТП на ЗСД

В тяжелом состоянии были госпитализированы и водитель, и 17-летний пассажир.

В Петербурге выясняются обстоятельства аварии на ЗСД с участием автомобиля такси. В ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир. Подробности Piter.tv узнал от источника в правоохранительных органах

Авария произошла 26 октября около 8:45 на 35-м километре ЗСД. По предварительной информации, 34-летний водитель, собираясь съехать на набережную реки Екатерингофки при перестроении столкнулся с двигавшимся в попутном направлении полосе Volvo.

В тяжелом состоянии были госпитализированы и водитель, и 17-летний пассажир. Несовершеннолетний получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы лицевого скелета, свода и основания черепа.

Накануне в Песочном маршрутка онкоцентра выехала на встречку и улетела в кювет.

Фото: Piter.tv