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С 16 сентября открывается движение трамваев по мосту Александра Невского
Сегодня, 14:48
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С 16 сентября открывается движение трамваев по мосту Александра Невского

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Дорожники проводили ремонт переправы.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга рассказали о завершении работ по ремонту трамвайных путей и дорожного покрытия на мосту Александра Невского. В связи с полным открытием движения с 09:30 16 сентября возобновляется курсирование трамваев №№7, 30, 39, 65 по переправе. 

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок. 

Пресс-служба комтранса 

Напомним, первый этап работ стартовал в мае. Второй этап запланирован на следующий год. 

Ранее на Piter.TV: в Колпинском районе отремонтировали участок Петрозаводского шоссе. Здесь отфрезеровали старое полотно, уложили 66 тыс. квадратных метров асфальтобетона и нанесли новую разметку от дома 10 до границы с Ленинградской областью.

Фото: Piter.TV 

Теги: мост александра невского, трамваи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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