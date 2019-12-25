С 16 сентября открывается движение трамваев по мосту Александра Невского

Дорожники проводили ремонт переправы.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга рассказали о завершении работ по ремонту трамвайных путей и дорожного покрытия на мосту Александра Невского. В связи с полным открытием движения с 09:30 16 сентября возобновляется курсирование трамваев №№7, 30, 39, 65 по переправе.

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок. Пресс-служба комтранса

Напомним, первый этап работ стартовал в мае. Второй этап запланирован на следующий год.

Ранее на Piter.TV: в Колпинском районе отремонтировали участок Петрозаводского шоссе. Здесь отфрезеровали старое полотно, уложили 66 тыс. квадратных метров асфальтобетона и нанесли новую разметку от дома 10 до границы с Ленинградской областью.

Фото: Piter.TV