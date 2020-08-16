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Очевидцы поделились кадрами с ДТП с трамваями, в котором пострадали 16 человек

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Пострадавших госпитализировали в три стационара.

Очевидцы опубликовали кадры с аварии с участием трамваев на Бухарестской улице. В результате столкновения пострадали 16 человек.

Судя по кадрам, у трамваев повредились "носы", а у одного также выбило стекла.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, детей среди пострадавших нет. Все пассажиры находятся в состоянии средней степени тяжести. Двоих человек госпитализировали в Мариинскую больницу, 7 — в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, 7 - в больницу №26. 

Напомним, столкновение трамваев произошло в 10-м часу 28-го октября около перекрестка с проспектом Славы. Трамваи двигались в попутном направлении. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту случившегося. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Галкин

Теги: бухаресткая улица, дтп с трамваями
Категории: Картина дня, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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