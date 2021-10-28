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В пожаре на кухне в доме на Бухарестской улице погиб мужчина
Сегодня, 20:57
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В пожаре на кухне в доме на Бухарестской улице погиб мужчина

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Также от возгорания пострадала женщина, ее направили в медучреждение.

Сегодня в 19:54 в штаб МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №116 по Бухарестской улице Фрунзенского района. Горение происходило на кухне 1-комнатной квартиры на площади 5 кв метров. Об этом сообщили в оперативной пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

На тушение пожара было отправлено 3 единицы техники и 15 спасателей. К 20:22 возгорание было ликвидировано, однако во время происшествия погиб мужчина, а женщина получила увечья. Ее уже отправили в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что нетрезвый петербуржец упал в реку Ждановку в Петроградском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: бухаресткая улица, мужчина погиб в пожаре, пожар во фрунзенском районе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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