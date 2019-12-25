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Во время пожара на Нарвском проспекте эвакуировали 35 жителей
Сегодня, 8:59
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Во время пожара на Нарвском проспекте эвакуировали 35 жителей

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Один человек погиб.

Ночью в Адмиралтейском районе произошел пожар, унесший жизнь одного человека. Возгорание произошло в коммуналке на Нарвском проспекте.

По данным МЧС по Санкт-Петербургу, пожар вспыхнул в четырёхкомнатной квартире. К тушению пожара незамедлительно были направлены три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать оперативно. Из опасной зоны были эвакуированы 35 человек. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате пожара погиб мужчина. Обстоятельства его гибели и личность устанавливаются. На месте происшествия работают следственные органы, которым предстоит выяснить причины возникновения пожара.

Ранее Piter.TV сообщал, что из зоны пожара в доме на Кубинской улице эвакуировали 10 человек.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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