Из зоны пожара в доме на Кубинской улице эвакуировали 10 человек

В 21:28 в МЧС поступило сообщение о возгорании, которое случилось в доме №54 по Кубинской улице Московского района, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.
Пожар был зафиксирован в двухкомнатной квартире площадью 7 кв метров. Горению подверглась вся обстановка комнаты.
Возгорание удалось ликвидировать в 21:48 силами 10 спасателей личного состава на двух машинах. Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны 10 человек. О пострадавших сведений не поступало.
Ранее мы писали, что подростка, который по указанию анонимных кураторов поджег отделение "Почты России" на проспекте Большевиков, отправили в СИЗО.
Фото: Piter.TV
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