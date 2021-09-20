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Из зоны пожара в доме на Кубинской улице эвакуировали 10 человек
Сегодня, 22:20
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Из зоны пожара в доме на Кубинской улице эвакуировали 10 человек

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Огонь охватил двухкомнатную квартиру в доме №54.

В 21:28 в МЧС поступило сообщение о возгорании, которое случилось в доме №54 по Кубинской улице Московского района, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.

Пожар был зафиксирован в двухкомнатной квартире площадью 7 кв метров. Горению подверглась вся обстановка комнаты.

Возгорание удалось ликвидировать в 21:48 силами 10 спасателей личного состава на двух машинах. Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны 10 человек. О пострадавших сведений не поступало.

Ранее мы писали, что подростка, который по указанию анонимных кураторов поджег отделение "Почты России" на проспекте Большевиков, отправили в СИЗО.

Фото: Piter.TV

Теги: кубинская улица, московский район, эвакуация людей из пожара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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