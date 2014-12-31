Подростка отправили в СИЗО за поджог "Почты России" на Большевиков

Ему и его сообщнику инкриминируют нарушение по 205 статье УК РФ.

Суд Невского района Северной столицы избрал меру пресечения обвиняемому в поджоге отделения "Почты России" на проспекте Большевиков. Ему инкриминируют правонарушение по статье 205 УК РФ. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно версии следствия, 25 декабря, примерно в 15:45 двое лиц, включая обвиняемого, находились у ОПС №193231 в доме №2 А и бросили в корпус "Почты России" бутылку с зажигательной смесью. "Коктейль" запустили в окно, после чего, дождавшись возгорания, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Днем стало известно о задержании предполагаемых поджигателей. Злоумышленникам 16 и 17 лет. По информации "России 1", обоими поджигателями руководили неизвестные кураторы, которые руководили действиями подростков по телефону.

27.12.2024 фигурант был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал частично. Срок меры – 26.02.2025. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист облил бензином храм, который строят на проспекте Художников.

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