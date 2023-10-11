17-летнему петербуржцу предъявлено обвинение в совершении террористического акта

Он бросил бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почты на проспекте Большевиков.

В Петербурге несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Следственным отделом по Невскому району расследуется уголовное дело по факту поджога почтового отделения, возбужденного по п. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, двое несовершеннолетних молодых людей 25 декабря подожгли бутылку с зажигательной смесью и бросили ее в окно отделения почты на проспекте Большевиков. Дождавшись возгорания, фигуранты с места происшествия скрылись.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое подростков 16 и 17 лет. Следователями 17-летнему фигуранту предъявлено обвинение, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время второму подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос по мере пресечения.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу