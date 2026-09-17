Объем почтовых отправлений из России вырос на 6,5%: петербуржцы лидируют по числу посылок

Среди тысяч стандартных коробок эксперты выделили оригинальные летние посылки.

Прошедшим летом россияне отправили на 6,5% больше посылок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пиковым днем для служб доставки стало 15 июня – специалисты связывают этот всплеск с подготовкой подарков ко Дню России, пишет "Петербургский дневник".

Жители Петербурга вошли в число самых активных пользователей курьерских услуг наряду с москвичами. В общероссийском рейтинге городов-отправителей столица заняла первое место (39%), а Петербург закрепился на втором (15%). Чаще всего посылки из Северной столицы направлялись в Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

В коробках петербуржцев находились не только стандартные товары, но и весьма экзотические предметы. Абсолютным лидером среди категорий стали одежда и обувь, занявшие 16,5% от общего числа отправлений. В топ-5 также вошли бытовая техника и электроника (9,7%), товары для красоты (9,4%), документы (7,4%) и подарки (6,9%).

Среди тысяч стандартных коробок эксперты выделили оригинальные летние посылки: конструктор в виде классического советского панельного дома, ироничный зонт в форме кочана капусты, магнитный настольный гусь, сувенирное яйцо в стиле Фаберже и наборы знаменитой петербургской акварели "Белые ночи".

На международном направлении чаще всего отправления приходили в Россию из Казахстана, Белоруссии, США, Кыргызстана и Японии. Сами же петербуржцы преимущественно отправляли товары в страны СНГ: Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан, Армению и Узбекистан.

Фото: Piter.TV