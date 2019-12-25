Почта Петербурга обработала более 20 млн отправлений за полгода

Как сообщает пресс-служба Смольного, в первом полугодии 2024 года отделения связи Петербурга обеспечили обработку свыше 20 миллионов почтовых отправлений.
За этот же период почтовые службы доставили адресатам более 6 миллионов посылок и писем, а также развезли порядка 7 миллионов квитанций на оплату услуг.
В настоящее время штат городской почтовой службы насчитывает свыше семи тысяч сотрудников. Общая протяженность логистических маршрутов предприятия составляет около 170 тысяч километров.
Ранее мы сообщили о том, что Смольный увеличил число номинаций конкурса креативных индустрий до 10.
Фото: Piter.TV
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