Почта Петербурга обработала более 20 млн отправлений за полгода

Общая протяженность логистических маршрутов предприятия составляет около 170 тысяч километров.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в первом полугодии 2024 года отделения связи Петербурга обеспечили обработку свыше 20 миллионов почтовых отправлений.

За этот же период почтовые службы доставили адресатам более 6 миллионов посылок и писем, а также развезли порядка 7 миллионов квитанций на оплату услуг.

В настоящее время штат городской почтовой службы насчитывает свыше семи тысяч сотрудников. Общая протяженность логистических маршрутов предприятия составляет около 170 тысяч километров.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный увеличил число номинаций конкурса креативных индустрий до 10.

Фото: Piter.TV