Смольный увеличил число номинаций конкурса креативных индустрий до 10

Число номинаций выросло до десяти, а призерам обещают масштабную рекламную кампанию.

В Санкт-Петербурге начался прием проектов на второй Конкурс брендов креативных индустрий. К участию приглашаются городские малые и средние предприятия, чья деятельность связана с творчеством и инновациями. Лауреаты состязания получат комплексное продвижение своих марок: их продукцию будут рекламировать на наружных носителях, телевидении, радио, в печатных изданиях и глобальной сети.

Глава города Александр Беглов подчеркнул статус Северной столицы как центра притяжения творческих людей. Он напомнил, что мегаполис входит в тройку регионов-лидеров по доле этих направлений в валовом региональном продукте. По словам губернатора, город выполняет поручение главы государства по доведению доли таких отраслей до шести процентов ВВП. В мае текущего года в субъекте был принят региональный закон о развитии данного сектора, а конкурс "Дизайн молодых" получил федеральный статус. Около семи тысяч студентов петербургских вузов изучают различные направления дизайна. Кроме того, Северная столица стала местом проведения первой Международной конференции по развитию креативных индустрий под председательством Михаила Мишустина, где делегаты обсудили совместное продвижение творчества в Евразии.

Состав соревновательных категорий в этом году расширен до десяти позиций: мода, арт-индустрия, кино, видео и анимация, музыка и исполнительские искусства, гастрономия, архитектура, интерьерный, промышленный и предметный дизайн.

Фото: пресс-служба Смольного