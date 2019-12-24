Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян.
ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Липцера сообщает, что обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян утвердила Генеральная прокуратура и в ближайшие дни будет направлено в суд. Адвокат младшей сестры сообщил, что дело его подзащитной будет рассматривать Бутырский суд Москвы, а дела старших сестер Московский городской суд.
Вероятно, что слушание дела будет проходить в закрытом режиме, так в нем фигурируют издевательства и насилие над дочерьми их отца. О датах предварительных слушаний не сообщается.
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Фото: Piter.TV
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