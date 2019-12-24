Дело младшей сестры будет рассматривать Бутырский суд, а дело старших сестер Московский городской суд.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян.

ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Липцера сообщает, что обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян утвердила Генеральная прокуратура и в ближайшие дни будет направлено в суд. Адвокат младшей сестры сообщил, что дело его подзащитной будет рассматривать Бутырский суд Москвы, а дела старших сестер Московский городской суд.

Вероятно, что слушание дела будет проходить в закрытом режиме, так в нем фигурируют издевательства и насилие над дочерьми их отца. О датах предварительных слушаний не сообщается.

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Фото: Piter.TV