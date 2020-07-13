Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США достигло 21

Пожар на корабле может длиться несколько дней.

В США загорелся военный корабль Bonhomme Richard.

Издание CNN сообщает, пожар на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) начался в воскресенье утром и может продолжаться несколько дней. Причины пожара не установлены, но предполагается, что начался он на стапель-палубе, предназначенной для погрузки, перевозки и спуска на воду катеров. В это время на корабле велись технические работы.

Во время возгорания и попытке ликвидировать пожар пострадали 21 человека, из них 17 моряков и 4 гражданских. Все они госпитализированы в больницу, их жизням ничего не угрожает. У большинства отравление продуктами горения.

Уточняется, что на Bonhomme Richard есть большой запас топлива, около 3 700 тонн. Специалисты отмечают, что пожар может продолжаться несколько дней пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии. Пришвартованные рядом другие корабли ушли на безопасное расстояние.

Видео: KSWB