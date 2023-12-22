В Ленобласти поезд сбил пять кабанов

Установлено, что ночью животные перебегали железнодорожные пути перед близко идущим поездом.

В Ленинградской области проводится проверка по факту гибели кабанов на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Около восьми часов утра 25 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 104 километре 7 пикета перегона Волосово-Молосковицы поезд наехал на стадо диких животных.

Установлено, что ночью животные перебегали железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, но столкновения с животными избежать не удалось. В результате погибли пять кабанов.

Данный факт на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял.

Ранее электричка сбила кабана на станции Лисий Нос.

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