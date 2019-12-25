Из храма в Славянке украли изделия из драгоценных металлов

Неизвестный путем разбития окна проник в помещение храма.

Полиция Пушкинского района разыскивает злоумышленника, обокравшего храм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

В воскресенье, 13 июля в 4:40 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от настоятеля одного из храмов в поселке Славянка. Он рассказал, что в ночь на 13 июля неизвестный путем разбития окна проник в помещение храма, откуда забрал изделия из драгоценных металлов.

Сумма ущерба устанавливается. Проводится проверка, а также все необходимые меры по установлению личности и поиску злоумышленника.

Ранее на куполе Успенского собора в Тихвине вновь появился крест.

Фото: pixabay