На куполе Успенского собора в Тихвине вновь появился крест

Отреставрированный объект вернули на прежнее место.

В среду, 7 июля, купол Успенского собора в Тихвине вновь украсил крест, который был временно вывезен на реставрацию. Об этом сообщил глава областного комитета по культуре Владимир Цой на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, что древнее церковное сооружение расположено на берегу Тихвинки: оно было воздвигнуто здесь еще в 1560 году при Иване Грозном. Храм является частью ансамбля православного мужского монастыря.

Ранее мы рассказали о том, что Гиморецкий погост в Подпорожском районе ждет реставрация.

Фото: ВКонтакте / id432917