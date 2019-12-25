Гиморецкий погост в Подпорожском районе ждет реставрация

Решение принято специально созванным советом по деревянному зодчеству.

Старинный погост XVII века в Подпорожском районе обретет первоначальный вид, благодаря труду реставраторов. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Вопрос о работах на Гиморецком погосте успели обсудить члены научно-методического совета по деревянному зодчеству. Они специально собрались ради принятия решения.

Отметим, что церковь Рождества Богородицы, которая является частью Гиморецкого погоста, расположена недалеко от деревни Гимреки. Ее постройка возносится к периоду с 1659 по 1695 гг.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге завершена реставрация надгробного памятника Достоевского.

Фото : ВКонтакте / id432917