В Петербурге завершена реставрация надгробного памятника Достоевского

Она приурочена к 200-летию писателя в 2021 году.

К 200-летию Фёдора Михайловича Достоевского в 2021 году завершили реставрацию надгробного памятника писателя. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея городской скульптуры.

Чугунную ограду покрыли свежей краской, калитку отремонтировали, на постаменте заново написали потускневший текст, также восстановили часть сломанных медных шаров. Бюст писателя, сделанный из бронзы, покрыли воском.

Ранее мы сообщили, что на Воскресенской пропала гранитная книга с памятника жертвам репрессий.

Фото: "Некрополи музея Городской скульптуры" / ВКонтакте