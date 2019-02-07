В Петербурге вандалы похитили гранитную книгу, посвященную политзаключенным

Точная дата осквернения памятника неизвестна.

Жители МО Литейный округ заметили, что памятник жертвам политических репрессий "Метафизические сфинксы" на Воскресенской набережной подвергся акту вандализма: похитили гранитную книгу. Точная дата осквернения монумента неизвестна.

Мемориал состоял из двух бронзовых сфинксов, смотрящих друг на друга. Композицию завершала отдельная плита, на которой располагалась гранитная книга: она символизировала 58-ую статью уголовного кодекса "за антисоветскую деятельность".

Напомним, что "Метафизические сфинксы" находятся напротив тюрьмы "Кресты", через которую в годы репрессий прошли многие советские граждане. Каждый год 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, к монументу приходят бывшие осужденные, а также их родственники.

Ранее мы сообщили, что вандалы облили краской грифонов на Банковском мосту.

Фото: "Жители МО Литейный округ" / Вконтакте