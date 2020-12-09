В "Последнем адресе" ответили на претензии несогласных с установкой табличек жертвам политических репрессий

В Петербурге на домах установлено более 300 памятных знаков жертвам политических репрессий. Одним из активных несогласных является житель Петроградского района Александр Мохнаткин. Мы представили его позицию, а также опубликовали контраргументы "Последнего адреса".

В минувшее воскресенье, 6 июня, еще на двух домах Петербурга установили таблички в память о жертвах политических репрессий. Незадолго до события в группе "Петроградская диаспора" в Facebook развернулась дискуссия о законности размещения табличек на фасадах. Ее инициировал общественный деятель Александр Мохнаткин, который в очередной раз усомнился в том, что организация "Последний адрес" действительно спросила мнения собственников дома. Piter.TV пообщался с жителем города, чтобы узнать, почему он выступает против табличек, а также с представителем "Последнего адреса" в Петербурге Евгенией Кулаковой.

На прошлой неделе таблички установили в память о поэте Александре Ивановиче Введенском (Съезжинская улица, 37) и Елене Андреевне Штюбель (Английский проспект, 21/60). По факту "последним адресом" Введенского считается город в Украине, однако он жил и работал многие годы в Ленинграде. Планируется, что памятная табличка появится и в Харькове, но пока инициативу не удалось реализовать. Поэт был обвинен в антисоветской и профашистской агитации. Он скончался во время этапирования их Харькова в Казань от плеврита 19 декабря 1941-го года. Введенского реабилитировали 30 марта 1964 года.

Елена Штюбель была преподавательницей немецкого языка в Педагогическом институте иностранных языков в Ленинграде. Ее расстреляли 14 апреля 1938 года по обвинению в "измене Родине". Она была реабилитирована в 1958 году.

Фото: Piter.TV

Фото: Instagram / @vadik_oqjav

Аргументы противника деятельности "Последнего адреса"

Перед установкой табличек общественник Александр Мохнаткин решил поинтересоваться в соцсети, была ли установка согласована, чем вызывал активный спор в комментариях к посту. На протяжении трех лет петербуржец обращается в государственные органы, чтобы разобраться с законностью табличек. На его доме таблички нет, однако вопрос волнует его как жителя города, который эти таблички видит.

В беседе с Piter.TV мужчина объяснил свою позицию. В целом он не против инициативы, однако юридический аспект и история, которая стоит за каждым репрессированным, вызывают у него вопросы. Мохнаткин уверен, что при установке таблички инициативу не согласовывают с жителями дома. Кроме того, по его мнению, информация о репрессированных требует более тщательной проверки, так как среди некоторых из них есть "откровенные революционеры" и они не достойны того, чтобы в память о них вешали табличку.

В 2019-м году я участвовал в мероприятии от администрации Петербурга вместе с вице-губернатором Игорем Албиным. На нем были представители "Последнего адреса". Они не предоставили никаких документов, разрешающих их деятельность. У них нет разрешения ни на установку табличек, ни разрешения от собственников домов. сказал Мохнаткин.

Петербуржец считает, что "Последний адрес" объединяет в себе очень большой исторический период, и в том, что происходило, например, в Гражданскую войну вообще очень тяжело разобраться. На сайте заявлено, что жертвами политических репрессий считаются граждане, которые были подвергнуты таковым на территории РФ с 25 октября (7 ноября) 1917 года и до распада СССР. Мохнаткин недоволен тем, что репрессиям после 1960-х годов внимание не уделяется.

У нас сложная история. После XX съезда [прим. КПСС] реабилитировали очень многих просто автоматически, чтобы показать, что Сталин был плохой. А в 1989-м году — чтобы показать, какой коммунистический режим был плохой.

По мнению мужчины, если каждому вешать табличку, то город может превратиться в колумбарий. Он считает, что участники проекта "Последний адрес" хотят очернить советский режим и потому стремятся повесить как можно больше табличек. Александр Мохнаткин хотел бы, чтобы процесс был более прозрачным, в частности публиковались документы по голосованию среди жителей дома.

В "Последнем адресе" отвечают на претензии

Представитель проекта в Петербурге Евгения Кулакова сказала Piter.TV, что таблички устанавливают всегда только после разрешения собственников. В случае с табличкой Александру Введенскому заявители сами обошли все квартиры в доме на Съезжинской и получили письменное согласие от половины жильцов. Документ с подписями жителей не публикуют, так как в них содержатся личные данные. Кулакова подчеркнула, что информационные знаки не являются мемориальными досками, поэтому разрешения от государственных органов не требуется.

Иногда таблички пропадают с домов, на это есть разные причины, и не всегда, к сожалению, мы можем установить, кто, когда и почему снял табличку. За шесть лет в Петербурге установлено 382 таблички на 224 домах. Среди них около 15 домов, на которых таблички сняты: на время ремонта, по недовольству собственников, либо по неизвестным нам причинам. рассказали в "Последнем адресе".

Чаще всего таблички просто пропадают, и "Последний адрес" делает дубликат. В случае с домом Довлатова на улице Рубинштейна таблички находятся на хранении у представителей общественной инициативы. Александр Мохнаткин говорил о том, что таблички по неизвестной причине передают обществу "Мемориал", однако это не соответствует действительности, сказала Евгения Кулакова.

Фото: Telegram / Борис Вишневский

Бывает такое, что переговоры заходят в тупик. Например, такая ситуация произошла в доме №70 на 17-й линии В.О. Она тянется с 2018-го года. Председатель ТСЖ "Смоленка" сначала согласился на установку, а позже снял табличку и отказался возвращать ее "Последнему адресу".

Piter.TV поинтересовался, почему с дома №23 на улице Рубинштейна таблички сняли после жалоб всего трех жильцов, а для дома, где жил Александр Введенский, достаточно более половины голосов. Дело в том, что по табличке на доме Довлатова не было проведено собрание собственников. Если бы процедура была соблюдена, то таблички бы не сняли, так как за них было большинство. Это зона ответственности ТСЖ, собственников дома, а не "Последнего адреса". Собрание не всегда удается провести, особенно в эпоху пандемии коронавируса. Так, например, над табличками на доме Довлатова повисла пауза.

К сожалению, работы по организации этого ОСС остановлены вследствие угрозы противодействия так называемой инициативной группы в доме. "Последний адрес" не может участвовать при вероятности этого конфликта, а без него недостаточно ресурсов для проведения. написал в апреле 2021-го года житель дома Кирилл Полысаев.

Евгения Кулакова также ответила на претензию Мохнаткина о том, что репрессированным после 1960-х годов таблички не устанавливают. В частности он имел в виду служителей церкви. Представитель "Последнего адреса" отметила, что с инициативой о табличке выступают жители. Это могут быть не только родственники жертвы политических репрессий. Если такая заявка на репрессированного после 60-х годов и позже будет, то ее рассмотрят. На данный момент самый поздний период, который значится на табличке - это 1950-е. Одна из них была установлена в память о литературоведе Григории Гуковском на 13-й линии В.О.

Текст: Надежда Сибилева

Фото: предоставлено "Последним адресом" / Надежда Киселева