Табличку "Последнего адреса" в память о Мейерхольде установили на Петроградской стороне

Режиссер был посмертно реабилитирован в 1955 году, однако точное местоположение его захоронения в братской могиле на кладбище Донского монастыря стало известно общественности только в 1987 году.

В воскресенье, 6 апреля, в Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной выдающемуся театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду. Табличка установлена на здании № 13, расположенном на набережной реки Карповка.

Именно в этой квартире, номер 20, режиссер жил в июне 1939 года, когда приезжал в Ленинград для подготовки выступления группы студентов-физкультурников на предстоящем московском спортивном параде. Здесь же его арестовали 20 июня того же года.

Всеволоду Мейерхольду было предъявлено обвинение в участии в троцкистском заговоре. 1 февраля 1940 года суд вынес смертный приговор, который был исполнен на следующий день в Москве. Режиссер был посмертно реабилитирован в 1955 году, однако точное местоположение его захоронения в братской могиле на кладбище Донского монастыря стало известно общественности только в 1987 году.

Ранее мы сообщили о том, что более 80 мемориалов Петербурга и Ленобласти привели в порядок в 2024 году.

Фото: citywalls.ru