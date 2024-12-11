Более 80 мемориалов Петербурга и Ленобласти привели в порядок в 2024 году

Был восстановлен облик памятников, посвященных подвигам советского народа и Победе в Великой Отечественной войне.

Готовясь к празднованию 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, городские службы в 2024 году обновили более 80 мемориалов и памятников, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Данную деятельность инспекторы петербургской ГАТИ по поручению губернатора начали проводить в 2022 году. С тех пор с помощью информационных средств и визитов инспекции ведется контроль состояния культурных объектов. За весь предыдущий год инспекция обновила облик более 83 мемориалов и памятников.

Например, мемориал "Зеленый пояс Славы Ленинграда" и памятный километровый столб "1 км" на Дороге жизни покрасили. Столб второго километра единственного пути, позволявшего ленинградцам в годы блокады поддерживать связь с Большой землей, также заново окрасили. А на воинском кладбище "Аэропорт" в Авиагородке восстановили плитку. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что к реставрации мемориала "Разорванное кольцо" приступят в 2025 году.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга