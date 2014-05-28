К реставрации мемориала "Разорванное кольцо" приступят в 2025 году

В 2024 году были проведены работы по благоустройству других воинских мемориалов, включая "Захоронение медработников, погибших в сентябре 1941 года" в Новой Ладоге, мемориалы на островах Гогланд, Стеклянный и Соммерс.

В 2025 году начнутся реставрационные работы на мемориале "Разорванное кольцо". Инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко получила поддержку президента. Работы продлятся до 2027 года.

В 2024 году были проведены работы по благоустройству других воинских мемориалов, включая "Захоронение медработников, погибших в сентябре 1941 года" в Новой Ладоге, мемориалы на островах Гогланд, Стеклянный и Соммерс.

Губернатор Александр Дрозденко отметил важность приведения в порядок всех мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны, к 80-летию победы.