К реставрации мемориала "Разорванное кольцо" приступят в 2025 году

В 2025 году начнутся реставрационные работы на мемориале "Разорванное кольцо". Инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко получила поддержку президента. Работы продлятся до 2027 года.
В 2024 году были проведены работы по благоустройству других воинских мемориалов, включая "Захоронение медработников, погибших в сентябре 1941 года" в Новой Ладоге, мемориалы на островах Гогланд, Стеклянный и Соммерс.
Губернатор Александр Дрозденко отметил важность приведения в порядок всех мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны, к 80-летию победы.
Ранее мы сообщили о том, что отопительный сезон в Ленобласти стартовал без происшествий.
Фото: Правительство Ленобласти
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