Отопительный сезон в Ленобласти стартовал без происшествий

Объекты водоснабжения практически готовы к зиме – промывки сетей завершаются в Сосновом Бору, Киришском и Приозерском районах.

Более 720 котельных Ленинградской области работают и обеспечивают теплом социальные объекты, дома жителей, предприятия и коммерческие структуры. Об этом в понедельник рассказали в правительстве 47 региона.

Как рассказали в комитете по ТЭК, запланированные работы выполнены на 99,3% объектов – они продолжаются до ноября только на нескольких резервных источниках теплоснабжения и сетях. Данные работы никак не касаются проведения отопительного сезона. Подготовлены запасы топлива.

Объекты водоснабжения практически готовы к зиме – промывки сетей завершаются в Сосновом Бору, Киришском и Приозерском районах. По программе капремонта сделана 21 кровля, еще на 7 закрыт тепловой контур. Капитально отремонтированы внутренние системы теплоснабжения во всех 19 домах, запланированных в этом году. В рамках неотложного ремонта при поддержке бюджета региона отремонтированы еще 26 кровель.

В Ленинградской области создан ситуационный центр по энергетике, где на все вопросы по отоплению отвечают специалисты комитета по ТЭК, Госжилнадзора и муниципальных администраций.

С 14 октября Петербург перешел на регулярное отопление. В случае возникновения проблем с подачей энергоресурса, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, а также по телефону 004.

Фото: правительство Ленобласти