С 14 октября Петербург перейдет на регулярное отопление

Решение о начале отопительного сезона приняли после обращений петербуржцев.

В Петербурге 14 октября в 12:00 официально начнется отопительный сезон: теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Об этом сообщили в комитете по энергетике Северной столицы.

Решение о начале отопительного сезона приняли после обращений петербуржцев и метеорологического прогноза погоды, который свидетельствует о планомерном похолодании. Также с понедельника обязаны начать отопительный сезон и перейти на регулярное отопление исполнители коммунальной услуги по отоплению в жилых домах.

В случае возникновения проблем с подачей энергоресурса, необходимо обратиться в управляющие компании по телефону: 004.

В режим периодического протапливания Петербург перешел с 30 сентября. Тогда стартовало подключение дошкольных и средних образовательных учреждений, организаций здравоохранения и социальной защиты и части домов.

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