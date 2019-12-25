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С 14 октября Петербург перейдет на регулярное отопление
Сегодня, 9:22
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С 14 октября Петербург перейдет на регулярное отопление

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Решение о начале отопительного сезона приняли после обращений петербуржцев.

В Петербурге 14 октября в 12:00 официально начнется отопительный сезон: теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Об этом сообщили в комитете по энергетике Северной столицы. 

Решение о начале отопительного сезона приняли после обращений петербуржцев и метеорологического прогноза погоды, который свидетельствует о планомерном похолодании. Также с понедельника обязаны начать отопительный сезон и перейти на регулярное отопление исполнители коммунальной услуги по отоплению в жилых домах. 

В случае возникновения проблем с подачей энергоресурса, необходимо обратиться в управляющие компании по телефону: 004. 

В режим периодического протапливания Петербург перешел с 30 сентября. Тогда стартовало подключение дошкольных и средних образовательных учреждений, организаций здравоохранения и социальной защиты и части домов. 

Фото: pxhere 

Теги: отопительный сезон, отопление
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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