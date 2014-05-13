Периодическое протапливание петербургских домов начнется с 30 сентября

В первую очередь теплее станет в школах, больницах и поликлиниках.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова с 9-ти часов утра 30-го сентября в Северной столице начнется периодическое протапливание помещений. Решение было принято в связи с прогнозированием ночных холодов, которые могут застать город уже на этой неделе, – сообщается в пресс-службе Смольного.

В первую очередь постепенное включение отопления будет включено в школах, детских садах, больницах и учреждениях социальной защиты и только затем – в жилых домах.

Решение о переходе на периодическое протапливание в Петербурге принимается на основе анализа данных синоптиков. Школы, детские сады, больницы, поликлиники и другие социальные объекты подключаем к теплу в первую очередь. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что полное отопление домов в Петербурге из-за слишком высокой среднесуточной температуры воздуха начнется не раньше октября.

Фото: Piter.TV (создано при помощи Fusion Brain)