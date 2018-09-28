Отопление в Петербурге могут включить не раньше октября

Среднесуточная температура в Северной столице все еще слишком высокая.

Сильный спад температуры ощутили жители Петербурга в конце прошедшей недели. После долгого лета во второй половине сентября в город все-таки пришли первые холода. Впрочем, несмотря на похолодание, в пресс-службе Комитета по энергетике сообщили, что в ведомстве не планируют подключать отопление как минимум до конца сентября, – 78.ru.

Для принятия решения о дате начала отопительного сезона в Петербурге комитетом по энергетике совместно с ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" осуществляется мониторинг прогноза погоды. Пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

До тех пор, пока среднесуточная температура воздуха в городе не опустится до +8 градусов и не продержится ниже этой отметки пять дней подряд, отопление в Петербурге не включат – таковы правила. Согласно прогнозам синоптиков, жителям города придется ждать спада температуры еще как минимум неделю.

Ранее мы сообщали, что 26-го сентября порывы ветра в Петербурге достигнут 15 м/с.

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