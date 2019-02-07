В Смольном пообещали разобраться с ситуацией со снятыми памятными табличками на Рубинштейна

Управляющая компания сняла таблички, посвященные жертвам политических репрессий, из-за недовольства нескольких местных жителей.

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков прокомментировал новость о демонтаже памятных табличек жертвам политических репрессий на улице Рубинштейна, 23. На вопрос Piter.TV он ответил, что комитет разберется в причинах того, почему их сняли.

По словам Ржаненкова, в обществе существуют разные взгляды на политические репрессии. По его мнению, события XX-века оправдывать нельзя, однако полного согласия в этой теме среди горожан нет. Сейчас живы как родственники жертв репрессий, так и родственники тех, кто в этих репрессиях участвовал.

Мы посмотрим еще раз внимательно, в чем особенность. Может быть [прим. были сняты] с целью реставрации, может быть, реакция конкретных людей. сказал глава комитета по социальной политике.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов подчеркнул, что у государства есть официальная политика по этому вопросу, она исходит из недопустимости оправдывать репрессии. По его словам, проект "Последний адрес", в рамках которого и были установлены таблички, это народный проект, и он заслуживает внимания со стороны государства. Шишлов призвал на законодательном уровне разработать вопрос, связанный с установлением табличек, чтобы избегать подобных конфликтов.

Еще один участник пресс-конференции, организованной "ТАСС", руководитель центра "Возвращенные имена" Александр Разумов, поддержал проект и заявил, что таблички должны быть возвращены на место. Для этого нужно поговорить с управляющей компанией и людьми, которые выступили против них.

Напомним, 16 памятных табличек демонтировали на прошлой неделе. Каждая табличка была посвящена конкретному человеку, который был репрессирован. Позже эти люди были реабилитированы.

На следующей неделе, 30 октября, будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий.

Фото: Ксения Лаврова/ Facebook