В Ленинградской области почтили память жертв трагедии над Синаем

Родственники, волонтеры и жители Ленинградской области возложили цветы в Ковалевском лесу в память о жертвах политических репрессий и вспомнили имена тех, кто погиб в небе над Синайским полуостровом.

В Ленинградской области почтили память жертв политических репрессий и тех, кто погиб в небе над Синайским полуостровом. У поминального креста на территории Ржевского артиллерийского полигона в Ковалевском лесу Всеволожского района возложили цветы у поминального креста. Здесь вблизи "накопителя" (бывшего "Порохового погреба") с 1918 по 1922 были расстреляны жители Петрограда – жертвы "красного террора".

Это и в целом годы Гражданской войны, когда сын шел на отца, брат на брата. И наша страна заплатила огромную цену: миллионы наших граждан отдали свою жизнь в пекле Гражданской войны. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции "Колокол памяти" и приурочено ко дню памяти жертв политических репрессий. Также губернатору Ленинградской области представили проект музейного пространства под открытом небом в память об убитых в Ковалевском лесу.

Это музейное пространство, которое было бы собирательным образом всех жертв политических репрессий и вообще всех невинно убиенных людей, которые погибли в разные периоды истории нашей страны. Люди уже сами протоптали сюда дорожку, сами интересуются этими событиями, поэтому важно это закрепить на историко-культурном уровне. Светлана Хотько, заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию

У мемориала "Сад памяти" прошел траурный митинг памяти жертв трагедии аэробуса А-321 над Синаем 31 октября 2015 года.

Я хочу обратиться к мамам нашего рейса, я хочу сказать: мы, дети, чьи родители погибли, мы обнимаем вас своими молитвами. Я захожу к каждой из вас на страничку, читаю то, что вы пишете своим детям. И я представляю, что моя мама ко мне обращается так через ваши стихи. Оксана Федорова, родственница погибшего в авиакатастрофе

Родственники, волонтеры и жители Ленинградской области вспомнили имена погибших пассажиров, членов экипажа и выпустили в небо белых голубей.

Видео, фото: Piter.TV