Две новые таблички "Последний адрес" установили в центре Петербурга

Таблички посвящены бывшим жителям большого дома на Каменноостровском проспекте – Рудольфу Самойловичу и Павлу Рыбакову. Оба были обвинены по "расстрельным" статьям и впоследствии реабилитированы.

В воскресенье, 14 июля, на здании "Дом трёх Бенуа" были установлены две мемориальные таблички в рамках проекта "Последний адрес". Эти таблички посвящены бывшим жителям большого дома на Каменноостровском проспекте – Рудольфу Самойловичу и Павлу Рыбакову. Оба были обвинены по "расстрельным" статьям и впоследствии реабилитированы.

Рудольф Самойлович известен как исследователь Арктики и основатель Арктического института. В июле 1938 года он был арестован после возвращения из тяжелой экспедиции на ледоколе "Садко". Из-за неудачной навигации судно оказалось в вынужденном дрейфе в море Лаптевых. По доносу его обвинили в террористической и контрреволюционной деятельности и расстреляли. Реабилитация Самойловича произошла в 1957 году за отсутствием состава преступления. Его имя было присвоено проливу и ледниковому куполу на Земле Франца-Иосифа, бухте на Новой Земле, острову архипелага Северная Земля, горе и полуострову в Антарктиде.

Памятную табличку "Последнего адреса" на стене "Дома трёх Бенуа" установил внук Павла Рыбакова Станислав. Старший эксперт Экспертного бюро изобретений Наркомтяжпрома, живший в квартире № 31, был арестован в 1937 году по нескольким "тяжёлым" статьям, включая подрыв государственной промышленности и совершение терактов против представителей советской власти. Он был приговорен к 10 годам лагерей. Станислав Рыбаков рассказал, что гибель его деда на Колыме в феврале 1941 года была описана Варламом Шаламовым в рассказе "Ягоды". Павел Рыбаков был реабилитирован в 1956 году.

Проект "Последний адрес" представляет собой общественную инициативу, направленную на увековечивание памяти людей, ставших жертвами политических репрессий в годы советской власти. Персональные мемориальные знаки устанавливаются на зданиях, которые стали последними адресами для этих людей. Обычно таблички устанавливаются по инициативе заявителей.

Фото: Павел Даиси / MR7