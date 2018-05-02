Общественная инициатива: механизм реинтеграции бывших граждан Украины в российское общество

Перспективным инструментом социальной реинтеграции бывших украинских военнослужащих может стать паспорт негражданина РФ вкупе с комплексом организационных мер со стороны государства.

Группа общественников из Санкт-Петербурга предлагает ввести в России паспорт негражданина для бывших военнослужащих ВСУ. Авторы инициативы полагают, что это решение должно стимулировать украинцев к отказу от участия в боевых действиях. Оно также обеспечит их дальнейшую реинтеграцию в российское общество. Наша редакция публикует аргументацию общественников в сокращённом виде. Полный текст предложения будет направлен в соответствующие ведомства законодательной и исполнительной власти РФ.

Паспорт негражданина - общие понятия, механизм работы

Предлагается разработать и внедрить на законодательном уровне комплекс мер по социальной реинтеграции и поддержке бывших военнослужащих ВСУ в гражданское общество РФ. Таким образом будет создан стимул и механизм для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВСУ.

В первую очередь, необходимо разработать комплекс правовых и организационных мер по внедрению паспорта негражданина Российской Федерации. Таким образом паспорт РФ будет доступен лицам без российского гражданства. С политической точки зрения паспорт негражданина станет главным инструментом процедуры денацификации бывших граждан Украины.

Всем бывшим военнослужащим Украины – за исключением лиц, отнесённых к категории военных преступников – должна предоставляться возможность участия в программе получения паспорта РФ без гражданства РФ. Данный инструмент необходим для осуществления процедуры поэтапной интеграции гражданина в общество. Кроме того, такой гражданин может быть лишён выданного паспорта при нарушении правил участия в программе.

Участие в программе обеспечивает возможность легального перевода бывшего военнослужащего ВСУ из статуса военнопленного в статус негражданина, который значительно расширяет права данного субъекта. Среди них – право работать по специальности, приобретать движимое и недвижимое имущество, а также большая часть иных прав граждан РФ. В то же время неграждане будут лишены права участия в выборах и несения всех видов государственной службы РФ.

Отказавшиеся от участия в программе военнослужащие должны содержаться в изоляции от общества с возможностью последующей депортации после завершения боевых действий.

Кроме самого военнослужащего, участие в программе должно автоматически распространяться на членов его семьи, по мере их переезда в страну или интеграции территории их проживания в состав РФ. Программа получения паспорта негражданина должна включать в себя получение социальной выплаты на первичные нужды по реинтеграции в общество РФ. Кроме того, обладатели паспорта получат приоритетное право на оформление российского гражданства после прохождения ряда обязательных процедур вне общей очереди. Рекомендуется также подготовить программу обучения неграждан новым гражданским специальностям – в том случае, если человек не имеет таковой. Например для профессиональных военных или лиц без специального образования.

Ещё одним шагом по реинтеграции неграждан в таком случае станет программа льгот для бизнеса РФ, предусматривающая компенсацию части налоговых платежей и части оклада при приёме на работу сотрудника с паспортом негражданина. Во избежание дискриминации граждан в таком случае должна соблюдаться определённая пропорция - например, не более 1 негражданина на 5 сотрудников организации. Данная мера позволит интегрироваться человеку в социальную среду через работу в трудовом коллективе по своей гражданкой специальности.

Дополнительные инструменты работы с негражданами РФ

Для обеспечения практического выполнения новых законодательных мер необходимо создать службу работы с негражданами РФ. На неё возлагаются функции учёта, контроля и ведения статистики по негражданам, а также учёта и предложения вакансий для данной категории лиц.

В рамках цифровизации процесса на портале Госуслуг (в разделе для юридических лиц) необходимо добавить модуль сопровождения сотрудников организации, участвующих в программе социальной реинтеграции. Работодатель должен с определённой периодичностью вносить в модуль сопровождения данные сотрудников. В том числе – сведения для оценки социально-психологического статуса участника программы, а также оценки прогресса его реинтеграции в общество.

Говоря проще, работодатели будут заполнять формы с пакетами вопросов, подготовленных специалистами. Каждый пакет вопросов должен быть привязан к определённому периоду работы сотрудника-негражданина в организации. Обязанность выполнять данную работу со стороны работодателя должна быть увязана с получением компенсационных выплат организацией на сотрудника, участвующего в данной программе. При увольнении такого сотрудника работодатель, в дополнение к соответствующему пакету типовых вопросов, обязан заполнить характеристику на увольняемого сотрудника. В ней, в частности, должна быть приведена личная оценка руководителем сотрудника его социально-психологического статуса наряду с профессиональными навыками. Данные должны быть конфиденциальны.

Лишение статуса негражданина, стимуляция сдачи в плен боевиков

В случае грубого нарушения правил участия в программе (терроризм, систематическая экстремистская деятельность, работа в интересах иностранных спецслужб), негражданин может быть лишён паспорта и выслан за пределы РФ.

Сам факт принятия такого законодательного акта с последующей демонстрацией примеров успешной реинтеграции неграждан в российское общество должен стать весомым инфоповодом на постсоветском пространстве. Как следствие, дошедшая до рядов ВСУ информация о возможности получения мер социальной поддержки и гарантированной личной безопасности, станет аргументом за сдачу в плен российским войскам. Дополнительной мерой воздействия в таком случае могут стать дополнительные выплаты для тех военнослужащих ВСУ, которые сдались в плен, не оказывая сопротивление. При этом подтверждение факта "мирного перехода" должно быть получено от взявшего его в плен военнослужащего ВС РФ. Данное предложение носит характер опционального и не является частью программы по внедрению паспорта неграждан РФ.

Фото: Pxhere

