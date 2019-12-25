  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вандалы облили краской грифонов на Банковском мосту
Сегодня, 13:23
94
IRINA_CHALKINA

Вандалы облили краской грифонов на Банковском мосту

0 0

В полицию заявление о повреждении грифонов на Банковском мосту пока не поступало.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что вандалы облили краской грифонов на Банковском мосту. Об этом сообщили в Музее городской скульптуры.

В настоящее время, специалисты обследуют повреждения грифонов. Сообщается о подтеках коричневой краски, царапинах и следах от стаканов.

Отмечается, что пока в полицию не поступало заявление о повреждениях грифонов на Банковском мосту. 

Ранее мы сообщали о том, что на Аничковом мосту помидор и перец призывают голосовать против поправок.

Фото:Википедия

Теги: банковский мост, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии