В полицию заявление о повреждении грифонов на Банковском мосту пока не поступало.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что вандалы облили краской грифонов на Банковском мосту. Об этом сообщили в Музее городской скульптуры.

В настоящее время, специалисты обследуют повреждения грифонов. Сообщается о подтеках коричневой краски, царапинах и следах от стаканов.

Отмечается, что пока в полицию не поступало заявление о повреждениях грифонов на Банковском мосту.

Ранее мы сообщали о том, что на Аничковом мосту помидор и перец призывают голосовать против поправок.

Фото:Википедия