В Фонтанном доме представят уникальный двухтомник об истории забытого сталинского Свирлага

Информации об исправительном-трудовом лагере было крайне мало. Составители собирали данные по крупицам из архивных документов и воспоминаний родственников заключенных.

Завтра, 30 сентября, в Фонтанном доме Анны Ахматовой состоится презентация книг "Свирлаг. 1931 – 1937". По факту это первое полное собрание документов и воспоминаний родственников заключенных исправительно-трудовых лагерей в Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленобласти. Как рассказала Piter.TV ведущая вечера, журналист Наталья Шкуренок, авторы работали над книгами 7 лет.

Свирлаг – самый первый и один из самых известных исправительно-трудовых лагерей на реке Свирь. Он был создан 17-го сентября 1931-го года для обеспечения промышленных предприятий Ленинграда дровами в годы первой пятилетки и входил в систему Соловецких лагерей. Заключенные валили лес, который затем поставлялся в город. Лагерь просуществовал до 1937-го года, после чего история о нем оказалась почти стерта.

Сидели там и известные люди, и люди, которые пострадали за свои религиозные убеждения — священнослужители всех конфессий. Было много людей, осужденных по "академическому" делу, то есть ученых. Больше всего было крестьян. Тех, кого считали кулаками, отправляли на перевоспитание. рассказала Наталья Шкуренок.

Составителями книг стали студентка магистратуры РГПУ имени А.И. Герцена Марина Муравьева и независимый исследователь Яна Жданова. По словам Натальи Шкуренок, собрать воедино разрозненные данные о лагере составителей побудил интерес к родной истории. Марина Муравьева решила получить историческое образование в процессе работы над книгой. Сборник был выпущен на собственные средства, поэтому тираж небольшой. Многие документы будут опубликованы впервые. Недавно составители создали группу "История Присвирья, 1920-1930-е годы" в "ВКонтакте", в которой также делятся информацией.

На презентацию из Москвы приедет внучка бывшего заключенного Свирлага Бориса Фридзайчика Мариэтта Фердинанд. Мужчина вышел из лагеря живым и прожил после него достаточно долгую жизнь. По словам собеседницы Piter.TV, родственников заключенных осталось очень мало, поэтому публикуемые документы могут стать уникальной находкой для историков. Родственников искали с помощью архивных документов, а также через социальные сети.

Мероприятие начнется в 18:30.

Фото: ВКонтакте / Уездный город/ЛООО СТК "Все дороги"