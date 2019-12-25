На Верейской ссора двух братьев окончилась стрельбой

Потерпевший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая в полицию поступил звонок с известием о том, что в д. 35 по ул. Верейской находится человек с огнестрельным ранением.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина 1966 года рождения во время ссоры с братом, выстрелил в него из травматического пистолета. Известно, что до начала конфликта они вместе употребляли спиртные напитки.

Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что выстрелившего в лицо девушки на Садовой заключили под стражу.

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