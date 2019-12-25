Выстрелившего в лицо девушки на Садовой заключили под стражу

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения для Шаига Зейналова, который подозревается в покушении на убийство. Он выстрелил в лицо женщине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, 21 апреля 2020-го года подсудимый, находясь на Садовой улице, 28/30, корп.55 выстрелил в глаза женщине. По предварительным данным, мужчина сделал это намеренно. В результате его действий у потерпевшей было разрушено главное яблоко.
Женщину своевременно доставили в травматологический пункт, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Свой преступный умысел Зейналов не смог довести до конца.
На следующий день злоумышленника задержали и допросили в качестве подозреваемого, он не признал своей вины.
Органы предварительного следствия указали на то, что у мужчины есть 4 единицы зарегистрированного оружия, которое он хранит не по месту проживания. В ходе осмотра места происшествия оно было изъято. В связи с этим подозреваемый, предположительно, может вновь совершить аналогичное преступление.
До 20 июня Зейналова заключили под стражу.
Фото: Piter.TV
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