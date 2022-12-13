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Квартиру на Малой Морской тушили 10 спасателей
Сегодня, 18:58
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Квартиру на Малой Морской тушили 10 спасателей

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В доме полыхала одна комната.

Сегодня вечером, 5 февраля, в центре Северной столице произошел пожар. На Малой Морской улице в доме № 8 вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:16. На момент звонка в пожарную службу огонь охватил пять "квадратов" в одной из комнат. 

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 18:38 пожар  был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга иномарка влетела в здание университета.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, малая морская улица, мчс, пожар в центре петербурга, спасатели 112
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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