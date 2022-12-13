Квартиру на Малой Морской тушили 10 спасателей

В доме полыхала одна комната.

Сегодня вечером, 5 февраля, в центре Северной столице произошел пожар. На Малой Морской улице в доме № 8 вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:16. На момент звонка в пожарную службу огонь охватил пять "квадратов" в одной из комнат.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 18:38 пожар был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv