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В центре Петербурга иномарка влетела в здание университета
Сегодня, 17:39
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В центре Петербурга иномарка влетела в здание университета

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Инцидент произошел на перекрестке 3-й Красноармейской и улицы Егорова.

В центре Петербурга иномарка Ford влетела в здание Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Инцидент произошел сегодня, 5 февраля, на 3-й Красноармейской улице, 7. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Иномарка столкнулась с машиной Volkswagen на перекрестке 3-й Красноармейской и улицы Егорова. От удара Ford отлетел в стену университета. 

Информации о пострадавших на данный момент нет. Отметим, что машины автомобилистов серьезно повредились. Так, второй участник аварии потерял часть переднего бампера.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: на Индустриальном проспекте столкнулись четыре иномарки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: красноармейская, машина влетала в стену вуза, санкт-петербургский государственный архитектурно-строительный, улица егорова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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