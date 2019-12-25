Петербурженку изнасиловал малознакомый ранее судимый по имени Ганеш

В понедельник, 10 июля, у дома по Лиговскому проспекту был задержан 41-летний подозреваемый.

Малознакомый по имени Ганеш изнасиловал 22-летнюю петербурженку в квартире по улице Егорова. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Пострадавшая вечером 9 июля была доставлена в больницу из своей квартиры по улице Вавиловых с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга в состоянии после изнасилования. После оказания медицинской помощи её отпустили домой. По предварительной информации, 8 июля в период с 02:00 по 12:30 предположительно в доме по улице Егорова (точный адрес не помнит) девушку изнасиловал малознакомый по имени Ганеш.

В понедельник, 10 июля, у дома по Лиговскому проспекту был задержан 41-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования. Подозреваемый ранее был судим за кражи.

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Фото: Piter.tv