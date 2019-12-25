Рецидивист надругался над 10-летней девочкой на Подольской улице

Оперативники задержали подозреваемого в Московском районе.

В Адмиралтейском районе Петербурга 10-летняя девочка стала жертвой педофила. Подробности ЧП стали известны Piter.tv.

К полицейским обратилась 36-летняя мама девочки. Она рассказала, что в период с января по июнь в квартире дома по Подольской улице безработный рецидивист надругался над её 10-летней дочерью.

Оперативники задержали подозреваемого в Московском районе. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Ранее на Piter.tv: В Петербурге мужчина прислал 8-летней видео, на котором он мастурбирует.

Фото: Piter.tv