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Рецидивист надругался над 10-летней девочкой на Подольской улице
Сегодня, 9:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист надругался над 10-летней девочкой на Подольской улице

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Оперативники задержали подозреваемого в Московском районе.

В Адмиралтейском районе Петербурга 10-летняя девочка стала жертвой педофила. Подробности ЧП стали известны Piter.tv.

К полицейским обратилась 36-летняя мама девочки. Она рассказала, что в период с января по июнь в квартире дома по Подольской улице безработный рецидивист надругался над её 10-летней дочерью.

Оперативники задержали подозреваемого в Московском районе. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Ранее на Piter.tv: В Петербурге мужчина прислал 8-летней видео, на котором он мастурбирует.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, рецидивист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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